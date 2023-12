Don Uva a caccia del riscatto a Palese, la Virtus Bisceglie attende San Severo

Importantissimi confronti per Don Uva e Virtus Bisceglie impegnate domenica pomeriggio rispettivamente nella quattordicesima giornata del campionato di Promozione e nel dodicesimo turno del girone A di Prima Categoria.

I biancogialli aprono il loro girone di ritorno sul campo della Virtus Palese con calcio d’inizio fissato per le ore 16.30. Un match davvero complicato per i ragazzi di mister Capurso, reduci dalla controversa gara di Bitritto, al cospetto di una formazione davvero competitiva che vanta il miglior attacco del torneo, in coabitazione con il Lucera, con 34 reti realizzate. Inoltre, il Don Uva arriva alla gara con il morale non dei migliori viste le tre sconfitte consecutive patite con Santeramo, Canusium e Bitritto che hanno inchiodato il sodalizio biscegliese a quota 18 punti in graduatoria, quattro in meno dei baresi. L’auspicio dei biscegliesi è quello di sbloccarsi replicando il risultato dell’andata quando, nel turno inaugurale del torneo, il Don Uva riuscì ad imporsi di misura al “Di Liddo” con il punteggio di 2-1 grazie alle reti di Conte e Camporeale che resero inutile il gol di Terrone. La sfida tra Virtus Palese e Don Uva sarà diretta dall’arbitro Pietro Dicorato di Barletta coadiuvato dagli assistenti molfettesi Nicolò Rossiello e Marco Stellacci.

Vuole proseguire il momento positivo, invece, la Virtus Bisceglie che, alle ore 14.30, riceve tra le mura amiche la temibile Gioventù Calcio San Severo. I foggiani hanno ben figurato nel primo segmento di campionato attestandosi a metà classifica con 15 punti, frutto di quattro vittorie, tre pareggi e quattro sconfitte e sono reduci dalla vittoria nel derby con l’Audace Cagnano. Anche i ragazzi di Maffucci approcciano la sfida con il morale alle stelle dopo la splendida rimonta sul Vieste di domenica scorsa e non vogliono assolutamente sbagliare per consolidare il quarto posto in graduatoria e non perdere contatto dal terzetto di testa. L’arbitro designato per l’incontro del “Di Liddo” tra biscegliesi e foggiani è il barlettano Giuseppe Torre. (FOTO: PAGINA UFFICIALE DON UVA CALCIO 1971)