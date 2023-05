Diaz, tutto pronto per i playoff in casa del Buldog Lucrezia

Conclusa la stagione regolare, è tempo di playoff per la Diaz che oggi, sabato 13 maggio, alle ore 16, scenderà in campo al “PalaSivori” di Cartoceto (Pesaro e Urbino) per affrontare il Buldog Lucrezia nel match d’andata del primo turno d’andata dei playoff promozione in serie A2.

L’intento dei biscegliesi è quello di riscattarsi in pieno dopo una stagione regolare piena di alti e bassi. Non sarà semplice contro la squadra marchigiana che è reduce da quattro risultati utili consecutivi e ha chiuso la regular season al sesto posto nel girone D con 43 punti frutto di 11 vittorie, 10 pareggi e 3 sconfitte. Inoltre, il Bulldog ha segnato 74 reti (di cui 14 portano la firma di Copparoni) e ne ha subite 58 (miglior difesa del girone).

Tra i padroni di casa mancherà Sabatinelli e Carrisi appiedati per un turno dal Giudice Sportivo.

Foto: Felice Nichilo