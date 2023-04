Diaz sfida il Senise, Futbol Cinco ospite del Cus Bari, Nettuno di scena a Palo

Smaltite le festività pasquali, è nuovamente tempo di campionato per Diaz, Futbol Cinco e Nettuno che scenderanno in campo sabato 15 Aprile alle ore 16.00.

Dopo il pareggio interno con il Monopoli, i biancorossi di Capurso puntano a conquistare il bottino pieno con il Senise nel ventiquattresimo incontro del torneo cadetto, girone G, in programma al “PalaOlimpia” di Pisticci. Obiettivo che dovrebbe essere alla portata per i biscegliesi visto che affronteranno una compagine ormai salva quando mancano 80′ alla conclusione della stagione regolare. Di fronte il quinto miglior attacco contro il quarto peggior reparto offensivo. Diaz a segno in 89 occasioni mentre, la squadra lucana ha siglato sinora 67 marcature. Nel match d’andata, Pedone e soci si imposero per 7-0.

Alla stessa ora, al “Centro Cus” di Bari scenderà in campo il Futbol Cinco ospite del Cus Bari nel match valevole per la venticinquesima giornata della massima competizione regionale. Nerazzurri a caccia di punti per centrare l’obiettivo salvezza e riscattare il ko casalingo maturato con il Volare Polignano. Non sarà semplice per i ragazzi di Tritto in quanto avranno a che fare con una compagine che naviga nella zona calda della graduatoria. Cinque i punti di distacco tra le due contendenti. Biscegliesi che hanno conquistato 28 punti mentre, la squadra barese, 23. Si prevede un match ricco di gol in quanto le due squadre hanno subito rispettivamente 126 e 128 reti (secondo e terzo peggior reparto difensivo).

Chiude il programma il Nettuno di scena al “Dream Team Sport Center c5” di Palo del Colle per affrontare l’Olimpia Palo nel turno numero 28 del campionato serie C2 girone A. I biancazzurri sono reduci dal successo per 11-2 sull’Azetium Rutigliano e mettono nel mirino il dodicesimo successo nella regular season per rimanere nelle zone medio-alte della graduatoria.

Foto: Felice Nichilo