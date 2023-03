La Diaz in B ospita in Sammichele, Futbol Cinco incrocia il Barletta in C1

Due gare tutte da vivere per Diaz e Futbol Cinco che scenderanno in campo sabato 11 marzo alle ore 16.00. I ragazzi di mister Capurso, dopo il mezzo passo falso con l’Alma Salerno, vanno a caccia dei tre punti con il Sammichele nel ventunesimo turno del campionato di Serie B, girone G. Una gara da non sbagliare per la Diaz per ridurre il distacco dal terzo posto attualmente di 6 lunghezze ed occupata proprio dal Sammichele con, la squadra biscegliese, che deve ancora osservare un turno di riposo. Di fronte la quarta miglior difesa contro il miglior reparto offensivo. Capitan Pedone e soci hanno subito sinora 46 reti mentre il Sammichele ne ha segnati ben 90 (di cui ben 54 portano la firma della coppia Davilà-Telesca). Si tratta del quarto incontro tra le due contendenti tra campionato, Coppa Divisione e Coppa Italia con il bilancio che pende a favore della squadra barese con tre vittorie in tre precedenti. Alla stessa ora, al “Pala Cosmai”, toccherà invece al Futbol Cinco che se la vedrà con il Barletta calcio a 5 nel derby della sesta provincia valevole per la ventiduesima giornata del massimo torneo regionale. Nerazzurri a caccia del bis dopo l’affermazione di misura nell’ultimo turno sul Futsal Brindisi. La squadra avversaria però, è reduce da due ko di fila e vuole uscire indenne dall’impianto biscegliese. Sarà un confronto tra due allenatori biscegliesi. Da una parte Francesco Tritto, dall’altra Giacomo Di Pinto. All’andata il Cinco si impose per 5-4. Riposa il Nettuno che, nel turno infrasettimanale di Serie C2, disputatosi martedì 7 marzo, ha superato per 12-5 il Grimal Barletta e tornerà in campo sabato 18 marzo.