Diaz di scena sul campo del Sammichele

Un derby è sempre un derby, giocarlo a Pala Lagravinese, seppur senza pubblico, rappresenta sempre uno stimolo particolare. Con questi presupposti si presenta alla vigilia Sammichele-Diaz (ore 16), gara valevole per la ventunesima giornata del campionato di Serie B, girone G, di calcio a 5.

Il sodalizio presieduto da Giuseppe Cortellino ha inanellato, sabato scorso, la vittoria numero dieci in stagione superando nel finale lo Sporting Venafro. L’attuale quinto posto in classifica permetterebbe a Cassanelli e compagni di disputare i playoff, un obiettivo mai raggiunto dai biscegliesi nella loro giovane storia nel campionato cadetto. Il morale è altro nel gruppo guidato da Giuseppe Di Chiano, ma di fronte ci sarà un Sammichele arrabbiato per via del ko subito in settimana. Il 7-6 rimediato al Pala Colombo di Ruvo di Puglia contro il Barletta, rete decisiva a pochi secondi dalla sirena finale, ha lasciato l’amaro in bocca al gruppo guidato da Francesco Masi. I 13 punti in classifica mettono al sicuro da pericoli i sammichelini, ma la reazione sul campo amico è un fattore da mettere in preventivo. In casa biscegliese resta in dubbio la presenza di Rafa Giorgio, decisivo il provino delle prossime ore per capire se sarà o meno della partita. Squadra che sta facendo del gruppo il punto di forza con bomber Elia finalizzatore ideale di una stagione da incorniciare.