Cruciale scontro salvezza per Sportilia, il Covid ferma Star Volley

Una sfida cruciale, assolutamente da non fallire attende Sportilia Volley che, questa sera alle ore 19, ospita al PalaDolmen le marchigiane del Pagliare del Tronto in un match fondamentale per il proprio cammino nel campionato di Serie B2.

Le ragazze di coach Nuzzi, infatti, si giocano una delle possibilità per accorciare il gap nei confronti delle dirette concorrenti per la salvezza ricevendo tra le mura amiche il team attualmente terzultimo in classifica, con cinque punti in più rispetto alle biscegliesi. Già nel confronto d’andata capitan Nazzarini e compagne dimostrarono di poter tenere testa alle avversarie cedendo solamente al tie-break, dopo una lunga maratona, e conquistando il primo storico punto in serie B2. In questa circostanza, però, l’imperativo è fare ancora meglio e portare a casa l’intera posta in palio per accorciare le distanze dall’ottavo posto in classifica, l’ultimo utile per la salvezza, come confermato dal presidente del sodalizio biscegliese Angelo Grammatica ai canali ufficiali del club. Il delicato confronto tra Sportilia e Pagliare del Tronto sarà diretto dagli arbitri Riccardo Romita e Salvatore Nibali.

È stato invece rinviato l’incontro valido per la quattordicesima giornata del campionato di Serie C tra Star Volley Bisceglie e Dinamo Molfetta. Il club nerofucsia, infatti, ha comunicato al comitato regionale della Fipav la positività al Covid-19 di alcuni componenti del gruppo squadra e la Federazione, dal canto suo, non ha potuto far altro che prendere atto della situazione e ufficializzare il rinvio della sfida a data da destinarsi. (FOTO: UFFICIO STAMPA SPORTILIA VOLLEY BISCEGLIE)