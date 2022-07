Costantini altro colpo di mercato Star Volley: “Mi sento carica per il nuovo inizio a Bisceglie”

Secondo nuovo innesto per l’organico della Star Volley Bisceglie, che ha ufficializzato l’arrivo in nerofuscia di Silvia Costantini in vista del prossimo campionato di serie B2.

Laterale 30enne abruzzese, Costantini è cresciuta nel settore giovanile dell’Antoniana Pescara. Nel corso della carriera il neo acquisto della Star Volley ha vestito le maglie di Dannunziana Pescara, Castellana Grotte, Cus Torino, Fenice Libera Virtus Cerignola e Virtus Orsogna, fino all’ultimo biennio vissuto ad Altino, formazione con la quale ha conquistato il salto nel torneo di Serie A2.

“Sono super entusiasta di cominciare questa nuova stagione alla Star volley. Il progetto mi ha subito convinta – dichiara Costantini – mi hanno parlato molto bene della società e dell’atmosfera biscegliese. Quanto al campionato, sarà evidentemente difficile, con diverse squadre molto ben attrezzate ma noi, ne sono certa, non saremo da meno. L’importante sarà allenarsi bene in palestra tutti i giorni e dimostrare grande determinazione. Mi sento particolarmente carica in vista del nuovo inizio a Bisceglie”.