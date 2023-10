Coppa Italia: Unione Calcio e Bisceglie a caccia della qualificazione

Tempo di Coppa Italia per Unione Calcio e Bisceglie che scenderanno in campo nella giornata di oggi 19 ottobre per disputare i match di ritorno del secondo turno della competizione regionale.

Alle 15.30 toccherà agli azzurri di Angelo Monopoli che, al “Di Liddo”, ospiteranno la Nuova Spinazzola con il chiaro obiettivo di dare continuità allo splendido avvio di stagione. La squadra ospite, allenata da mister Gigi Di Simone (che ha guidato i biscegliesi nella stagione 2019/2020), vuole proseguire l’imbattibilità dopo il pareggio per 2-2 con il San Marco in campionato. All’andata le due squadre impattarono per 0-0. Pertanto l’Unione avrebbe a disposizione soltanto la vittoria per staccare il pass al terzo turno invece, lo Spinazzola ha due risultati su tre (vittoria o pareggio con gol) visto che vale il gol in trasferta. Se anche al “Di Liddo” dovesse maturare lo 0-0, si andrà ai calci di rigore. Unione – Nuova Spinazzola sarà diretta da Ettore Sisto di Taranto che sarà affiancato da Giorgio de Pandis (Lecce) e Vincenzo Tateo (Molfetta).

Tre ore più tardi sarà la volta del Bisceglie di scena al “Paolo Poli” di Molfetta, ospite del Molfetta Calcio. Una gara tutta da vivere con i nerazzurri che partiranno dall’1-0 maturato all’andata grazie al sigillo di Sanchez. I Nerazzurri e la squadra molfettese sono reduci da due affermazioni in trasferta (6-1 con il Corato e 2-0 con il Mola). Mister Di Meo potrà contare sul ritorno di Aprile dopo aver scontato la squalifica ma dovrà fare a meno di Bonicelli, appiedato per un turno. La gara sarà arbitrata da Matteo Specchia di Casarano, assistito da Nicola De Candia di Bari e Fabio Santo di Barletta.

Foto: Marcello Papagni