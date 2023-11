Coppa Italia d’Eccellenza, Unione Calcio sconfitta nel finale al “Di Liddo”

Un match vibrante e ricco di emozioni quello da poco conclusosi al Di Liddo di Bisceglie tra Unione e Foggia Incedit. La gara, valevole per la seconda giornata del triangolare valevole per il terzo turno di Coppa, soprattutto nella prima frazione è stata tutt’altro che povera di emozioni, ma che relega l’Unione al compito di “arbitro” nell’ultima giornata del 30 novembre quando, in casa della Molfetta Calcio, potrà decretare chi delle due contendenti (Incedit, attualmente a 4 punti, e Molfetta, con 1 punto) arriverà alla finale di Coppa.

Partono subito forte gli azzurri di mister Monopoli, infatti al 3° minuto Saani in area prova un bel diagonale al volo ma Lutzardo è attento e mette in angolo. Inizia una fase di predominio nel gioco dell’Unione ma alla prima occasione i canarini di mister Lasalandra sono spietati: all’11° Barrasso parte in contropiede superando due avversari azzurri a contrasto e sferra un tiro ad incrociare su cui Lullo interviene ma sulla palla vagante il più veloce è Doukoure che ribadisce in rete e sigla lo 0-1. Gli azzurri provano subito a reagire ancora con Saani che, su calcio d’angolo, svetta di testa a centro area ma la palla finisce di poco alta. Ancora l’attaccante ghanese al 24° ci riprova su sviluppi di corner ma il suo colpo di testa sfila di poco a lato. Tre minuti dopo ancora l’Incedit in contropiede va vicinissimo al 0-2 con Doukoure che parte in contropiede e con il suo rasoterra fa la barba al palo alla destra di Lullo. La partita vive una fase di stallo sino ai minuti di recupero: al 46° capitan Bufi in proiezione offensiva mette dalla trequarti un cross di esterno, battezzato fuori da Lutzardo, ma la traiettoria del pallone sbatte sulla traversa rientrando in gioco verso Amoroso che ribadisce in rete. E’ l’1-1. Nell’ultimo di recupero Saani, in gran spolvero, si allarga sulla sinistra e crossa verso l’area, Talin liberissimo colpisce al volo ma la sfera finisce alta.

Nella seconda frazione parte bene l’Incedit, che al 56° si vede annullare un gol, siglato da Joof, per un evidente fuorigioco segnalato prontamente dall’assistente Personè, mentre il tecnico dei canarini Lasalandra 3 minuti dopo viene espulso dall’arbitro Pezzolla per proteste. Al 70° ancora una rete annullata agli ospiti che era andato in rete con Stele, ma per la terna arbitrale la palla era uscita dal terreno di gioco prima di arrivare al difensore foggiano. All’87° arriva la beffa per gli azzurri e il 1-2: su calcio d’angolo Siclari è lesto a liberarsi e battere sul secondo palo un incolpevole Lullo, che nulla può nell’occasione. Nel 3° di recupero Romano sbandiera un fuorigioco su Di Palma che era andato in rete. Al 95° Talin tocca con la mano in area e l’arbitro lo ammonisce e decreta il calcio di rigore. Sul dischetto va Doukoure su cui però Lullo è super e neutralizza il penalty.

UNIONE CALCIO-FOGGIA INCEDIT 1-2 (1-1 p.t.)

Unione Calcio: G. Lullo, S. Lullo, Cascione, Bufi (c), Binetti, Talin, Lanzone (66′ Mbaye), Diomandè, Amoroso, Zinetti, Saani (78′ Di Palma). Panchina: Di Bari, Di Pierro, Basile, De Marco, Andriano, Petrignani, Mbaye, Cirulli, Di Palma. All. Monopoli

Foggia Incedit: Lutzardo, Rubino, Martignetti, Stele, Casella, Tigre, Barrasso, Joof, Dascoli (79′ Cortopasso), Doukoure, Siclari. Panchina: De Troia, Albano, Ambrosino, Candela, Cortopasso, La Zazzera, Grumo, Egidio , Lasalandra. All. Lasalandra

Marcatori: 11′ Doukoure (F), 46′ Amoroso (U), 87′ Siclari (F)

Ammonizioni: 36′ Bufi (U), 57 Barrasso (F), 69′ Zinetti (U), 80′ Doukoure (F), 82′ Stele (F), 95′ Talin

Espulsioni: 59° Lasalandra (F) p