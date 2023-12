“Coppa Città di Bisceglie”, la presentazione dell’evento a Palazzo Tupputi

Continua senza sosta l’attività dello staff organizzatore della Polisportiva Gaetano Cavallaro in vista della “XXVI Coppa Città di Bisceglie” di ciclocross, in calendario domenica 10 dicembre nella suggestiva zona denominata Conca dei Monaci, a ridosso della litoranea di ponente.

Valida quale prova finale del Campionato Italiano di Società CX nonché quarta tappa del Mediterraneo Cross, la competizione intitolata a Peppino Preziosa (generoso collaboratore della società biscegliese scomparso nel 2009) vivrà un significativo prologo sabato 9, nella medesima location, con la disputa di una gara che coinvolgerà atleti con disabilità, inserita nel calendario Fisdir (Federazione Italiana Sport Paralimpici degli Intellettivo Relazionali).

Tutti i dettagli relativi all’intensa “due giorni” predisposta dalla Polisportiva Cavallaro saranno illustrati durante la conferenza stampa di oggi 1° dicembre, ospitata nella Sala degli Specchi di Palazzo Tupputi con inizio alle 18,30. Alla presentazione dell’evento interverranno molte autorità politiche, civili e sportive tra cui il sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano, il presidente regionale della FederCiclismo, Giuseppe Calabrese, l’operatrice del CAV Save di Trani, Giovanna Capurso (esporrà la campagna “Allénati contro la violenza” promossa dalla Regione Puglia per la prevenzione della violenza sulle donne), il direttore sportivo della Pol.va Cavallaro, Sabino Piccolo, e Daniele Pontoni, C.T. della Nazionale Italiana di ciclocross che si accinge ad effettuare proprio a Bisceglie un raduno di grande rilevanza in vista degli impegni internazionali degli Azzurri, per il quale è stato convocato l’alfiere della Polisportiva Cavallaro, Giuseppe Cassano (al primo anno nella categoria Under 23). Tra le personalità invitate alla conferenza, inoltre, il coordinatore regionale di Sport e Salute, Francesco Toscano, il presidente regionale Coni, Angelo Giliberto, il presidente regionale CIP, Giuseppe Pinto, la delegata regionale Fisdir, Floriana De Vivo, il presidente del consorzio “Puglia, Bici e Futuro”, Tommaso De Palma, il delegato provinciale Coni BAT, Antonio Rutigliano e l’assessore comunale allo sport Maurizio Di Pinto.

Nel frattempo continuano a pervenire le iscrizioni per la “XXVI Coppa Città di Bisceglie”, con un numero complessivo di partecipanti proiettato verso le 400 unità. Nelle scorse ore hanno ufficializzato la loro presenza anche alcune realtà friulane, emiliane e marchigiane in lizza per il titolo tricolore di società di ciclocross, unitamente agli specialisti di Puglia, Basilicata, Campania, Calabria e Lazio.

La “Coppa Città di Bisceglie” è un evento sportivo finanziato con il contributo di Regione Puglia, Assessorato allo Sport per tutti – anno 2023.