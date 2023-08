Con Tourè e Turin salgono in doppia cifra gli acquisti in casa Lions Bisceglie

Acquisti numero nove e dieci per i Lions Bisceglie che hanno reso noto l’arrivo di Soma Abati Tourè e Simone Turin.

Tourè ha vestito la canotta della Nazionale in occasione dell’Europeo Under 16, è cresciuto nel vivaio della Bluorobica Bergamo ed ha debuttato in A2 con Treviglio, oltre ad aver giocato anche la Next Gen Cup (torneo giovanile riservato ai club di Serie A) nelle fila di Cremona.

Nell’ultima annata il neo biscegliese ha fatto parte dell’organico di Treviglio e ora avrà l’opportunità di ritagliarsi minuti di qualità e sostanza in B nazionale con i Lions Bisceglie. “Questa chiamata arriva in un momento molto importante della mia carriera, nel quale desidero mettere in mostra ciò di cui sono capace. La proposta di Bisceglie mi è sembrata subito adatta alla mia crescita: questa sarà la prima stagione lontano da casa, è un aspetto molto importante e sapere di poterla vivere in una realtà così solida e formativa è rassicurante. Sono contento della scelta che ho fatto e prontissimo a dare il mio aiuto al gruppo”. Abati Tourè, 195 cm, ha nell’atletismo, nell’energia e nella duttilità tre qualità rilevanti, alle quali unisce un’ottima mano al tiro e una buona propensione difensiva.

Sarà il più giovane dei dieci componenti della rotazione e il club ha creduto nelle sue qualità senza alcuna esitazione. Simone Turin vestirà la canotta dei Lions Bisceglie per la stagione 2023-2024. La guardia milanese, classe 2004, ha compiuto l’intera trafila nel vivaio di Milanotre Basiglio, realtà che ha fornito, storicamente, giocatori di buonissima caratura: dall’Under 15 all’Under 19 Eccellenza, dalla Serie D alle ultime due annate in C Gold, Turin si è ritagliato uno spazio sempre maggiore mettendosi in evidenza. La dirigenza nerazzurra punta fortemente su di lui, anche in prospettiva: «Sono grato alla società per la fiducia che è stata riposta nei miei confronti. Mi sento molto carico in vista di quest’esperienza che sarà la mia prima lontano da casa e in una categoria importante come la Serie B nazionale. Sono pronto a mettermi al lavoro insieme ai nuovi compagni e non vedo veramente l’ora di cominciare!» ha commentato Simone Turin.