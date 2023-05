Comincia dal PalaDolmen lo spareggio per la Serie B Élite tra Lions e Salerno

Una serie secca, uno spareggio al meglio delle cinque partite, per decidere l’intera stagione. Comincia oggi pomeriggio alle ore 19, sul parquet amico del PalaDolmen, il faccia a faccia tra Lions Bisceglie e Virtus Arechi Salerno per decretare l’ammissione al nuovo campionato di Serie B Élite.

I nerazzurri partono in leggero vantaggio rispetto ai campani in virtù della migliore posizione in classifica conquistata al termine della stagione regolare. Il settimo posto finale colto dai ragazzi di coach Nunzi consentirà loro di poter disputare tra le mura amiche l’eventuale gara 5, ma questo non è ancora il momento in casa nerazzurra per poter fare calcoli e prendere in considerazione tale ipotesi. L’obiettivo di tutto il gruppo biscegliese, infatti, è unicamente quello di approcciare al meglio il confronto con i campani, che hanno chiuso il torneo in decima posizione con 28 punti, otto in meno dei Lions, per cercare di indirizzare immediatamente a proprio favore la serie. Dall’altra parte, però, Salerno arriva a Bisceglie consapevole dei propri mezzi e delle proprie qualità e, soprattutto, delle proprie possibilità avendo messo in grande difficoltà i nerazzurri nei due match di regular season nonostante le due vittorie raccolte dai pugliesi. In particolare, nel match dello scorso 19 marzo, Dri e compagni riuscirono a strappare il successo ai campani per un solo punto (80-79) in un finale vibrante per il pubblico del PalaDolmen. Gli ingredienti per un confronto di alto livello, dunque, ci sono tutti e sarà importante per gli uomini di Luciano Nunzi evitare passaggi a vuoto per conquistare il salto in B Élite. A tal fine, la società punta moltissimo sul supporto dei tifosi e per l’intera durata della serie le partite casalinghe dei Lions saranno ad ingresso gratuito per convogliare il maggior numero di appassionati al PalaDolmen.

Gara 1 tra Lions Bisceglie e Virtus Arechi Salerno sarà diretta da Mauro Barbieri di Roma e Silvio Faro di Tivoli. Il tavolo degli ufficiali sarà composto da Francesco Settembre di Gravina (segnapunti), Isabella Giordano di Bari (cronometrista) e Cosimo Damiano Tavoletti di Barletta (addetto ai 24”). (FOTO: CRISTINA PELLEGRINI)