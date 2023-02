Futbol Cinco cade in casain C1, De Cillis trascina il Nettuno in C2 / CLASSIFICA

Turno infrasettimanale agrodolce per le biscegliesi Futbol Cinco e Nettuno scese in campo nella serata di martedì 21 febbraio.

I nerazzurri di Tritto cedono per 6-5 al “Pala Cosmai” con l’Alta Futsal nel diciannovesimo incontro del massimo torneo regionale. Per i padroni di casa sono andati a segno Sinigaglia (tripletta), Tritto e D’Elia. In virtù del ko odierno, i biscegliesi rimangono a quota 21 punti e, nel prossimo turno, in programma sabato 25 febbraio, si recheranno al “Pala Fiori” di Terlizzi per affrontare il Futsal Terlizzi battuto per 6-3 dal Futsal Brindisi.

Sorride invece il Nettuno che supera per 12-6 Emmebi Futsal Giovinazzo nella giornata numero 21 del campionato serie C2 girone A. Mattatore dell’incontro è stato De Cillis artefice di ben dieci reti a cui si aggiungono i sigilli di Gangai, Carabellese e Uva. Per gli ospiti tripletta di Grosso e acuti di Ignomiriello e Depalma. Biancazzurri che si portano a 21 punti raggiungendo in classifica l’Olimpia Palo. Nel prossimo turno, in programma sabato 25, trasferta a Santeramo in Colle per affrontare il PGS Asso Don Bosco.

