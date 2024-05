Ciclismo, buoni risultati in Abruzzo per la Teens- O.P. Bike

Positivi riscontri per la Teens- O.P. Bike che domenica 19 maggio ha preso parte alla terza edizione de “La Corsa di Sandro (Trofeo Ferrometal)” in programma sulle strade di Guardia Vomano di Notaresco (Teramo).

Buona la gara di Michele Saccotelli che ha conquistato la diciottesima posizione.

Soddisfatto il Presidente Michele de Pinto: “Rinnovo i miei complimenti a Stefano Offidani, Ettore Loconsolo e a tutti i ragazzi i quali, non sono solo abituati a partecipare a numerose gare durante la stagione, ma anche a percorrere lunghe distanze per raggiungere i luoghi dove si gareggia”. “Fortunatamente- prosegue de Pinto – la gara del 26 maggio si disputerà a Ruvo Di Puglia, a pochi chilometri dai luoghi dove i nostri ragazzi si allenano abitualmente e sono convinto che la numerosa presenza di amici e familiari, non potrà che far bene a tutto il team”.

Foto: Ufficio stampa Teens- O.P. Bike