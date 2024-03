Campionato Serie C, la Ginnastica Ritmica Iris porta a casa un terzo posto

Una medaglia di bronzo è il bottino che la squadra della Ginnastica Ritmica Iris porta a casa dalla seconda prova del campionato di Serie C Zona Tecnica 4, svoltosi sabato 9 marzo a Nocera Inferiore.

In occasione di questo appuntamento, i tecnici accompagnatori Alessandra Sangilli e Dalila Losito, hanno schierato sulla pedana del Palacoscioni la barlettana Raffaella Caporusso al cerchio (25,750), la salentina Giorgia Maruccia alle clavette (26,750), le biscegliesi Arianna De Feudis alla palla (23,900) e Cristina Bianco al nastro (25,800), che hanno sfoderato quattro prestazioni di tutto rispetto, totalizzando un ottimo 102,200 e tornando così a casa già con una grande voglia di migliorarsi per la prossima gara in programma.