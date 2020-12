Campionati invernali di nuoto, bronzo per Elena Di Liddo nei 50 farfalla

Ieri, giornata inaugurale dei Campionati di nuoto invernali 2020, Elena Di Liddo è scesa in vasca per il primo banco di prova di questa manifestazione in quel di Riccione: i 50m farfalla.

La nuotatrice biscegliese, dopo la partenza dalla quarta corsia, riesce a mantenere la testa della batteria. Ritmo che cala successivamente, con la connazionale Silvia Di Pietro che sfrutta l’occasione, per andare a prendersi la medaglia d’oro e il titolo nazionale con il crono di 26”54. La Di Liddo conclude la gara in seconda posizione (tempo di 26”75), che vale la terza piazza in classifica complessiva, dopo il 26”66 registrato in mattinata da Costanza Cocconcelli.

Elena Di Liddo sarà nuovamente impegnata oggi nei 100m farfalla (specialità in cui il talento biscegliese sa dare il meglio di sé). La gara sulla doppia distanza è occasione in cui potrà staccare il pass per le olimpiadi di Tokyo 2020 (obiettivo superare il muro di 57”10). Diretta della seconda giornata della rassegna nazionale, oggi a partire dalle 17.00 su Raisport HD.