Coppa Italia: Bisceglie ospita il Corato, Unione Calcio a Canosa, Don Uva in casa

La prima domenica di settembre coincide con la Coppa Italia per Bisceglie, Unione Calcio e Don Uva che scenderanno in campo il giorno 4 alle ore 15.30.

A poco più di dieci anni di distanza, i nerazzurri tornano a disputare una gara valevole per una competizione regionale. Al “Ventura” infatti, i ragazzi di Cinque ospiteranno il Corato nel primo turno della Coppa Italia di Eccellenza. Sia il Bisceglie che i neroverdi vogliono porre le basi per una stagione da protagonisti . La gara sarà diretta da Piergiorgio Lucanie di Molfetta coadiuvato da Giuseppe Magnifico di Bari e Piergiacomo Palermo sempre di Bari.

L’Unione Calcio invece, inizierà il suo cammino dal “San Sabino” di Canosa per affrontare la compagine rossoblù locale. L’intento degli azzurri è quello di migliorare il percorso in Coppa Italia rispetto allo scorso anno dove si fermò al primo turno sconfitto dal Barletta poi vincitore del torneo. Di fronte un Canosa che ha operato un autentico restyling rispetto alla scorsa stagione confermando in panchina il tecnico Zinfollino e avvalendosi delle prestazioni di gente come Lorusso, Partipilo, Loseto e Camara. Francesco Pio Sarcina di Barletta dirigerà l’incontro affiancato da Gianluigi Novielli e Michele Spalierno di Bari.

Chiude il programma il Don Uva che al “Di Liddo” ospiterà il Città di Trani nel turno inaugurale della Coppa Italia Puglia riservata alle compagini militanti nel campionato di Promozione. Mister Gesuito sfrutterà tale incontro per avere ulteriori indicazioni dopo gli allenamenti congiunti con Unione e Corato. Per la squadra ospite invece, matricola nel campionato di Promozione, l’occasione per iniziare a tastare la nuova categoria.

Foto: Sergio Porcelli