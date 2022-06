Calcio giovanile: il Real Bisceglie trionfa nel campionato Under 15

Grande soddisfazione in casa Real Bisceglie che si è aggiudicato il campionato provinciale Under 15 superando l’Etra Barletta per 2-0 grazie alle marcature di Di Pierro su rigore e Di Molfetta con un fantastico calcio di punizione.

“Questo trionfo è frutto di un lungo percorso effettuato – esordisce mister Angelo Mazzilli che ricopre anche il ruolo di vicepresidente del sodalizio biscegliese nato nel 2010 – considerando che, tra gli 11 titolari, giocavano 5 nati nel 2007, 4 del 2008 e 2 del 2009. In semifinale ed in finale abbiamo affrontato due sodalizi di un certo spessore come l’Academy Andria e l’Etra Barletta 2008. Il gruppo- continua Mazzilli- è composto da amici e, molti di loro, sono quotidianamente insieme”.

“La nostra scuola calcio è riconosciuta dalla Figc e ci fermiamo sino al campionato Allievi. Cinque dei nostri giocatori sono stati tesserati dal Bari. La nostra stagione però- chiosa il vicepresidente del Real Bisceglie– non termina qui in quanto saremo di scena, dal 9 al 12 giugno, a Nova Siri per affrontare un torneo che vedrà all’opera anche squadre professionistiche. Riprenderemo il tutto dopo Ferragosto”.