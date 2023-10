Calcio a 5: trasferta calabrese per la Diaz, Futbol Cinco e Nettuno cercano le prime gioie stagionali

Vigilia di un nuovo turno di campionato per le rappresentanti biscegliesi del calcio a 5 impegnate nelle categorie di pertinenza domani 28 ottobre.

Trasferta calabrese per la Diaz, di scena sul campo del Mirto per il terzo turno del campionato di serie B, girone G. I ragazzi allenati da Giuseppe Di Chiano sono a punteggio pieno in classifica dopo due giornate, l’intento è di provare a fare tris e centrare la seconda vittoria esterna stagionale contro un avversario ultimo in classifica e con peggior attacco e peggior difesa del girone.

Settimo impegno stagionale in serie C1 per il Futbol Cinco Bisceglie che al PalaCosmai se la vedrà con il Futsal Brindisi. I neroazzurri di Francesco Tritto sono ancora alla ricerca del primo risultato positivo proveniente del campo. Brindisini a quota 6 punti in campionato, ma reduci da tre sconfitte consecutive.

Dopo la parentesi Coppa Puglia torna il campionato di C2 per il Nettuno che domani affronta nuovamente l’Academy Giovinazzo nel terzo turno del girone A. Lo scorso 21 ottobre al PalaPansini i giovinazzesi si sono importi 4-2 nel match d’andata di coppa. Ora bisogna fare tesoro e provare a portare a casa il primo risultato positivo della stagione. (Foto: Facebook Futbol Cinco)