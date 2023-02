Calcio a 5: Diaz attende il Potenza in B, match casalinghi anche per Futbol Cinco e Nettuno

Sfruttare al meglio il fattore interno. E’ questo l’obiettivo di Diaz, Futbol Cinco e Nettuno che scenderanno in campo sabato 4 febbraio per disputare le rispettive partite di campionato che inizieranno alle ore 16.00.

I biancorossi di Capurso puntano al riscatto dopo il ko di misura maturato contro la capolista New Team Taranto nella gara con il Città di Potenza valevole per il diciassettesimo turno del campionato cadetto girone G. I biscegliesi hanno il favore del pronostico considerando la posizione in classifica ma, all’orizzonte, si prospetta un match insidioso vista la volontà dei lucani di dare continuità alla larga vittoria nel derby contro il Senise. Di fronte il terzo miglior attacco contro la terza miglior difesa. Il Potenza infatti, è andato a segno in 65 occasioni (così come l’Audace Monopoli) mentre, la Diaz ha subito 32 gol (gli stessi del Sammichele). Nel match d’andata i pugliesi si imposero per 10-3.

A due chilometri dal “Paladolmen” scenderà in campo il Futbol Cinco che ospiterà il Futsal Monte Sant’Angelo nel turno numero 17 del massimo torneo regionale. I nerazzurri di Tritto, dopo il successo sul Futsal Barletta (vincitore della Coppa Italia Puglia domenica scorsa), mirano al settimo acuto in campionato per aumentare il vantaggio sulla zona calda della graduatoria. La squadra garganica, penultima forza del girone, vuole vendicare il ko interno e provare a conquistare la prima vittoria lontana dal proprio terreno di gioco. Le due contendenti hanno segnato 66 gol a testa subendone rispettivamente 77 e e 97 gol. Il pericolo n.1 per i biscegliesi si chiama Claudio Ortuso top scorer del Futsal Monte Sant’Angelo con 17 realizzazioni.

Chiude il programma il Nettuno a caccia di punti dopo la battuta d’arresto con il Just Mola. I biancazzurri ospiteranno al “Centro Sportivo Aurora” l’Eraclio c5 quarta forza del girone e reduce da due affermazioni consecutive. Tra i barlettani milita una conoscenza del futsal biscegliese. Si tratta di Franco Ricco ex capitano del Bisceglie calcio a 5 con un passato anche con Olimpiadi.

Foto: Pagina Facebook Nettuno