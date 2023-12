Borgorosso Bisceglie, il bilancio della prima parte di stagione nel campionato Old Boys

È di due pareggi e tre sconfitte il bilancio in casa Borgorosso Bisceglie nel campionato Old Boys, attività agonistica dello CSEN Bari. La compagine biancorossa allenata da Umberto Di Liddo, supportato dal vice Sandro Parisi, ha infatti esordito nel torneo riservato agli over 25 (nati entro il 1998) con possibilità di schierare tre junior (nati entro il 2004).

Il battesimo ufficiale in campionato è datato 14 ottobre al campo sportivo Madonna D’Altomare di Polignano a Mare. Borgorosso che ha dovuto soccombere per 2-1 contro i padroni di casa degli Amici nel Pallone con Pasquale Todisco primo storico marcatore del club biscegliese in questa competizione. Rinviato sette giorni dopo il debutto casalingo contro il CE.DI.P. Palese, il 30 ottobre altra trasferta senza punti per gli uomini di mister Di Liddo che hanno rimediato un 6-2 in casa del Borgorosso Bari con reti biscegliesi messe a segno dal rumeno Tibi Magurean, da anni residente a Bisceglie, già nazionale di futsal nel suo paese di origine. Il 4 novembre è arrivato il primo punto sul campo del Vanny Pesola, altra compagine di Palese, un pareggio importante per 2-2 perché ottenuto contro la squadra campione in carica del torneo. Nell’occasione sono andati a segno Antonio Leuci e Domenico Evangelista. Borgorosso Bisceglie che ha portato a casa il secondo punto stagionale il 18 novembre, sempre in trasferta, con lo 0-0 sul campo di Loseto contro la LDP Longobarda. Il turno previsto sabato 25 novembre invece è stato rinviato d’ufficio dal comitato organizzativo di fronte alle avverse condizioni meteo che hanno colpito l’intera regione. In tale circostanza sarebbe avvenuto, finalmente, il debutto in casa contro l’Old Bull Toritto, ma evidentemente tale evento vuole ritardare ad arrivare. Nell’ultimo turno giocato il 2 dicembre, valido per l’ottava giornata, Borgorosso Bisceglie superato 5-1 sul terreno di gioco dell’Asia 2017 a Palese, con l’unica rete dei biancorossi realizzata da Evangelista su rigore. Nonostante due soli pareggi e tre sconfitte, il bilancio del Borgorosso Bisceglie non è da considerarsi completamente negativo, vanno infatti considerate le difficoltà logistiche legate al noviziato ma l’entusiasmo non manca. Soprattutto, non bisogna mai perdere di vista l’obiettivo di questa nuova missione della società nata solo lo scorso 8 febbraio grazie ai soci fondatori Bartolo Rana e Sandro Parisi, con Raffaele Spadavecchia presidente, Lorenzo Chieffi vice presidente, Angelo Di Reda consigliere, il segretario Giuseppe Belgiovine e il tesoriere Mauro Di Tullio.