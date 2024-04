Borgorosso Bisceglie a punteggio pieno nel campionato Senior Amatori / CLASSIFICA

Vittoria esterna per il Borgorosso Bisceglie capace di imporsi 5-2 sul campo del Bitetto in occasione della quinta giornata del campionato Senior Amatori.

Al Comunale “Antonucci” i biscegliesi passano per primi in vantaggio grazie a De Toma per poi essere raggiunti e superati dai padroni di casa. Borgorosso che non si scompone trovando il 2-2 con Magueran. Bitetto che rimane in dieci uomini per fallo su Landriscina e Borgorosso che ne approfitta chiudendo la contesa con un eloquente 5-2 finale grazie ancora a Magueran e alla doppietta Landriscina.

Borgorosso Bisceglie che rimane in testa alla classifica a punteggio pieno al termine del girone d’andata. Prossimo appuntamento quello del 15 aprile per render visita al Molfetta Calcio.

CLICCA QUI PER LA CLASSIFICA AGGIORNATA