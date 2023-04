Bisceglie-Unione Calcio, scocca l’ora della stracittadina

La prima domenica del mese di Aprile coincide con il derby tra Bisceglie e Unione Calcio che, come nel match d’andata, si svolgerà al “Ventura” ed è valevole per la venticinquesima giornata del campionato di Eccellenza Pugliese (fischio d’inizio alle ore 16.00).

Una gara tutta da vivere ma con i nerazzurri che puntano a conquistare l’intera posta in palio per consolidare la seconda posizione in classifica e non aumentare il distacco dal Manfredonia. L’Unione invece, vuole riscattare il ko di misura con i sipontini e tornare a far punti dopo le due sconfitte di fila maturate con Foggia Incedit ed il Manfredonia.

Statistiche alla mano, si sfideranno la miglior difesa ed il secondo miglior reparto offensivo. Bisceglie che ha subito solamente 10 gol. L’Unione invece, ne ha siglati 59. Non saranno del match Sanchez e Monopoli espulsi nell’ultimo incontro.

All’andata il Bisceglie si aggiudicò l’incontro per 3-2 grazie ai gol di Bonicelli, De Vivo e Stefanini. Per l’Unione Calcio gol di Bufi e Amoroso.

Foto: Emmanuele Mastrodonato