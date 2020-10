Bisceglie Rugby al lavoro per preparare una storica Serie A

Si avvicina a gran velocità l’esordio in Serie A per il Bisceglie Rugby che, per la prima volta nella sua storia, si appresta a disputare il massimo campionato nazionale di rugby femminile.

Una vetrina affascinante per le ragazze guidate dal coach neozelandese Sean Healey, riconfermato al timone della squadra dopo le ottime stagioni nell’ambito del rugby a 7. Il team, con sede a Bisceglie, è in realtà espressione dell’intero movimento pugliese della palla ovale infatti il roster è composto da giocatrici provenienti dalle formazioni di Bitonto, Capurso, Foggia, Gioia del Colle e, naturalmente, Bisceglie che, “rivali” nei campionati di rugby a 7, hanno unito le forze per regalarsi il grande palcoscenico della Serie A. La preparazione alla nuova stagione è già cominciata e domenica scorsa, 4 ottobre, le ragazze hanno affrontato Torre del Greco nel primo test match stagionale. Le campane, che possono vantare un maggior tasso di esperienza poiché stanno per iniziare la quarta stagione consecutiva in massima serie, si sono imposte con il punteggio di 55-0 ma, a dispetto del risultato finale, il tecnico ha potuto trarre numerose indicazioni in vista del campionato.

In attesa del calendario dello stesso, che sarà stilato nelle prossime settimane, Bisceglie è stata inserita nel girone 4 con Puma Bisenzio, Cus Pisa, All Reds Roma, Rugby Frascati, Belve Neroverdi L’Aquila, Donne Etrusche Perugia e Torre del Greco. L’unica certezza è che le ragazze di Sean Healey esordiranno in trasferta il prossimo 15 novembre, il conto alla rovescia è ufficialmente cominciato. (FOTO: PAGINA UFFICIALE BISCEGLIE RUGBY)