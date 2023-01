Trasferta indisiosa per il Bisceglie sul campo del Foggia Incedit, Unione Calcio ospita San Severo

L’ultima domenica di gennaio, vede in programma due gare molto insidiose per Bisceglie ed Unione Calcio che scenderanno in campo entrambe alle ore 15.00.

I nerazzurri di Passiatore puntano a mantenere la vetta della classifica (in coabitazione con il Manfredonia che ha una gara in meno) nel match contro il Foggia Incedit che si disputerà al “Campo Figc” di Foggia nel diciassettesimo turno del massimo torneo regionale. I nerazzurri vogliono proseguire la striscia di imbattibilità esterna e mettono nel mirino il dodicesimo successo in campionato, il settimo lontano dal “Ventura”. La squadra foggiana invece, è reduce dal pareggio in extremis con il Borgorosso Molfetta e va alla ricerca disperata di punti per avvicinarsi alla terzultima posizione in classifica distante attualmente 9 lunghezze. Il Foggia Incedit ha siglato sinora 12 gol (di cui 6 alla Vigor Trani) e detiene il secondo peggior attacco del torneo. Nel match d’andata le due squadre pareggiarono per 0-0.

Al “Di Liddo” invece, l’Unione Calcio riceve il San Severo. Gli azzurri mirano a proseguire la striscia positiva di risultati per risalire ulteriori posizioni in graduatoria ed avvicinarsi alla zona playoff. Di fronte un San Severo partito come una delle favorite alla vittoria finale ma ridimensionato durante il mercato dicembrino. Tra le due squadre vi sono tre punti di differenza con i biscegliesi che ne hanno ottenuti 22 contro i 19 della squadra ospite. Quest’ultimi inoltre, sono reduci dalla vittoria per 2-1 sul Canosa e puntano ad uscire indenni dal sintetico biscegliese per mantenere distante la zona playout.. La squadra allenata da Rufini ha uno score poco invidiabile in trasferta avendo ottenuto solo una vittoria lontana dal “Ricciardelli” su otto uscite (il resto tutte sconfitte). Non si escludono reti considerando che si affrontano il secondo miglior attacco contro la quarta peggior difesa. L’Unione infatti, è andata a segno in 35 occasione mentre, il San Severo ne ha subiti 30.