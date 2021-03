Bisceglie Femminile, ostacolo Granzette verso la Final Eight di Coppa Italia

Un match che vale un pezzo importante della stagione. Si può racchiudere in queste parole l’importanza che ricopre per il Bisceglie Femminile la gara di domani pomeriggio, ore 16, contro il Granzette e valida per il turno preliminare di accesso alla prossima Final Eight di Coppa Italia.

Neroazzurre reduci dal 6-1 rimediato in campionato in casa della capolista Città di Falconara. Dal giorno dopo testa subito alla coppa e alla gara contro le venete, “Sappiamo quanto sia importante per noi questa partita – ha dichiarato il presidente Niki Abbattista – visto che sulla carta, prima della variazione di regolamento nel corso della stagione, la qualificazione ce l’eravamo conquistata sul campo. Adesso bisogna fare un ulteriore sforzo per portare a compimento un qualcosa che meritiamo. Lo scorso anno – continua il numero uno neroazzurro – abbiamo conquistato la qualificazione, ma la Final Eight non fu disputata causa pandemia, questa volta vogliamo esserci”.

Nell’unico precedente stagionale tra le due squadre, ad imporsi è stato il Bisceglie Femminile, capace di vincere in terra veneta 3-2 lo scorso 19 dicembre. “Adesso troviamo un Granzette diverso – continua Abbattista – in salute e consapevole di potersi giocare la partita contro di noi. Non dobbiamo però badare a questi aspetti, siamo consapevoli della nostra forza e dobbiamo dimostrarlo in campo facendo una partita da Bisceglie”. Quello di domani è l’ultimo posto da assegnare in vista delle finali, un momento importante anche per il club, “Vogliamo essere presenti a Rimini – conclude il presidente Abbattista – lo merita la squadra, lo merita lo staff e soprattutto una dirigenza che da quattro anni prova a fare il massimo per questa realtà”.

La gara si gioca con la formula della partita secca, in caso di parità oltre i tempi regolamentari si procederà i tempi supplementari ed eventualmente ai calci di rigore.

Bisceglie Femminile-Granzette sarà trasmessa in diretta streaming da PMGSport Futsal e visibile sulla pagina Facebook: Bisceglie Femminile a partire dalle ore 15.55.