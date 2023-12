Bisceglie ed Unione Calcio chiudono il girone d’andata con una vittoria, agli azzurri il titolo di campioni d’inverno / CLASSIFICA

Si chiude nel migliore dei modi il girone d’andata di Bisceglie ed Unione Calcio Bisceglie che arrivano al giro di boa del campionato di Eccellenza con due vittorie fondamentali, utili ad approcciare nella maniera giusta l’importantissima stracittadina in programma domenica prossima.

Nel big match di giornata i nerazzurri confermano l’ottimo momento di forma superando al “Ventura” il temibilissimo Canosa con il punteggio di 3-1. Protagonista indiscusso della sfida è il classe 2002 Mangialardi, autore di una straordinaria tripletta. La gara sembra iniziare male per i padroni di casa che nel riscaldamento perdono bomber Pignataro, inizialmente dato in formazione, rimpiazzato all’ultimo istante da Di Rito al ritorno in maglia stellata dopo i sei mesi trascorsi a Gaeta. L’importanza della posta in palio sembra lasciar presagire una fase di studio prolungata in avvio di partita ma al 14’ inizia il pomeriggio magico di Mangialardi, bravissimo ad eludere il controllo della difesa ospite e a battere l’ex Vicino per la gioia del pubblico di casa. Lo svantaggio si ripercuote sul morale del Canosa che, dopo una fase di sbandamento e al momento di riorganizzarsi, subisce il 2-0 ancora con Mangialardi che al 34’ dà continuità al proprio periodo di forma, iniziato domenica scorsa con la doppietta al San Severo, siglando il bis con una conclusione sulla quale l’estremo ospite non può nulla. Nel finale di frazione non accade più nulla, i rossoblù non riescono a creare grossi problemi a Suma e all’intervallo il Bisceglie controlla agevolmente la gara sul doppio vantaggio.

Al rientro dagli spogliatoi il Canosa appare più intraprendente e sembra cercare il guizzo per rendersi maggiormente pericoloso. L’avvio di ripresa è però di marca nerazzurra e porta la firma di Mangialardi che al 49’ chiude sostanzialmente il match siglando il quinto gol del proprio campionato che vale una tripletta d’autore. A questo punto, gli ospiti non hanno più nulla da perdere ed alzano il baricentro ma la retroguardia biscegliese resta concentrata in tutte le situazioni lasciando davvero poche opportunità agli ospiti. In una di queste, però, il subentrato Caruso è molto bravo a liberarsi dalla marcatura avversaria per battere Suma e trovare il 3-1 al 69’. Poco male per i ragazzi di mister Di Meo che, nel restante segmento di partita, non offrono più opportunità al Canosa e al triplice fischio possono festeggiare la terza vittoria consecutiva che consente loro di restare nei piani alti della classifica con 28 punti, in scia ad Unione Calcio e Molfetta, alla vigilia della stracittadina in programma al “Ventura” domenica prossima.

Rispetta il pronostico e si prende il platonico titolo di campione d’inverno l’undici di mister Monopoli che liquida in trasferta la Molfetta Sportiva con un eloquente 0-5. Partita senza storia, condotta dall’inizio alla fine dagli azzurri, scesi in campo con la formazione tipo ad eccezione di Di Bari tra i pali e di Binetti in mediana in luogo dello squalificato Diomande. Gli ospiti partono fortissimo e ci mettono appena un quarto d’ora ad aprire le marcature con Saani che riceve un preciso cross di Zinetti e supera Garofalo per lo 0-1. Passano undici giri di lancette e l’Unione trova il raddoppio grazie ad un calcio di rigore assegnato dall’arbitro per fallo di mano di Daniele e trasformato con freddezza da Amoroso. Il monologo biscegliese continua e nell’ultimo segmento di primo tempo gli ospiti vanno più volte vicino al tris in particolare con la traversa colpita da Saani al 41’ ed il palo colto da Mbaye al 44’.

Il copione della sfida non cambia nemmeno nella ripresa e dopo soli centoventi secondi di gioco l’Unione chiude virtualmente la gara trovando lo 0-3 con Zinetti, lucido nel trasformare il secondo rigore di giornata concesso dal direttore di gara. Sul triplo vantaggio Bufi e compagni abbassano i ritmi e controllano agilmente la situazione e, nel finale, arrotondano il punteggio festeggiando nel modo migliore il titolo di campioni d’inverno. Al 77’ è Binetti ad iscriversi alla festa trovando il primo gol stagionale con un bellissimo tiro dai trenta metri che vale lo 0-4 mentre all’82’ è Zinetti a siglare il definitivo 0-5 su assist del neoentrato De Marco. Con la vittoria odierna, dunque, gli azzurri salgono a quota 30 punti e chiudono il girone d’andata davanti a tutti, con un punto di vantaggio sul Molfetta e due sui concittadini del Bisceglie, con i quali nel turno inaugurale del girone di ritorno in programma domenica 10 dicembre, darà vita ad un fondamentale derby in chiave corsa alla Serie D. (FOTO: MARCELLO PAPAGNI)

