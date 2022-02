Bisceglie Calcio: saluta l’attaccante Lorusso che rimane in Puglia

Il Bisceglie Calcio ha comunica nella mattinata odierna il trasferimento di Gianni Lorusso all’Altamura per ragioni strettamente familiari.

Alla sua seconda esperienza in nerazzurro, il 26enne attaccante aveva collezionato finora 20 presenze in campionato (11 da titolare), con un bottino personale di 3 gol.

“La società nerazzurro stellata – si legge nella nota del club – saluta e ringrazia Lorusso per l’impegno e l’attaccamento ai colori evidenziati nel corso di questi mesi formulandogli i migliori auspici per il futuro in ambito personale e sportivo”.