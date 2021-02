Bisceglie Calcio, rescinde il centrocampista Lauria

Quarta rescissione consensuale in casa Bisceglie Calcio. Il sodalizio nerazzurro comunica la risoluzione del contratto anche con il centrocampista Giuseppe Lauria.

Nato a Potenza il 12 ottobre 1994, Lauria nella stagione corrente ha collezionato due presenze. La società biscegliese ringrazia il giocatore per l’impegno, la professionalità e la dedizione profusa in questo scorcio di campionato, augurandogli un futuro roseo di soddisfazioni.

Ripresi gli allenamenti in vista del match contro il Palermo in programma al “Renzo Barbera” sabato 13 febbraio con fischio d’inizio ore 14.30. Nella giornata di lunedì si sono allenati i giocatori non schierati contro la Turris. Martedì 9 e mercoledì 10 allenamento pomeridiano. Giovedì 11 seduta mattutina.