Bisceglie Calcio: esonerato Aldo Papagni, torna Bucaro

Nuovo ribaltone in casa Bisceglie Calcio che ha esonerato il tecnico Aldo Papagni con il ritorno sulla panchina di Giovanni Bucaro.

È durata due mesi l’esperienza alla guida del sodalizio stellato per Papagni che lascia il Bisceglie al penultimo posto con 24 punti, nel girone C di Serie C, la stessa posizione nella quale l’aveva ereditata da Bucaro, esonerato lo ad inizio febbraio dopo aver racimolato 15 punti nelle prime 20 giornate di campionato.

Una giornata che era cominciata con l’annuncio della dimissioni del vice presidente Vito D’Addato (leggi qui) e che continua con il nuovo cambio al timone del club biscegliese. Assieme a Papagni terminano l’esperienza anche il vice Di Simone e Montanaro.

Bucaro con tutta probabilità tornerà a lavoro sin dall’allenamento di oggi pomeriggio, previsto al “Di Liddo” per cominciare a preparare l’impegno casalingo contro la Virtus Francavilla.