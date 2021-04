Bisceglie Calcio, si è dimesso il vice presidente Vito D’Addato

E’ durata otto mesi l’esperienza dirigenziale di Vito D’Addato che questa mattina ha reso note le dimissioni dal ruolo di vice presidente del Bisceglie Calcio.

“È stata un’esperienza fantastica, anche se breve ma vissuta sempre al massimo come il mio solito – scrive D’Addato sul profilo personale Facebook – ringrazio tutti i miei amici e tutte le persone che mi hanno sostenuto, non me ne voglia nessuno ma il mio grazie più grande va a Paolo Tavano con cui condividerò questa passione per il calcio anche in futuro. Sempre FORZA BISCEGLIE, stando a casa dovrò essere un po’ più tranquillo ma sempre tifoso esuberante”.