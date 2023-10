Big match per il Don Uva, turno casalingo per la Virtus Bisceglie

Due gare tutte dal coefficiente di difficoltà medio alto per Don Uva e Virtus Bisceglie che scenderanno in campo domenica 22 ottobre entrambe alle ore 15.30.

I biancogialli saranno di scena al Campo “Dell’Amicizia” di Capurso ospiti della capolista Football Club Capurso nel big match del settimo turno del campionato di Promozione girone A. Una partita aperta ad ogni risultato dove si troveranno di fronte la prima e la seconda forza del girone ed assolute protagoniste in questo inizio di stagione. I padroni di casa hanno conquistato 6 vittorie su 6 mentre il Don Uva ha ottenuto 5 affermazioni ed una sconfitta. Nell’ultimo precedente il Capurso si impose per 2-1. Non sarà dell’incontro Pasculli appiedato per due turni dal Giudice Sportivo. Dirigerà l’incontro Giulio Quarta di Lecce affiancato da Gioacchino Defazio di Barletta e Alessandro Laquintana di Foggia.

Dopo la vittoria in rimonta con la Virtus Molfetta, la Virtus Bisceglie cerca il tris nella gara con il Top Player Minervino che si disputerà al “Di Liddo” ed è valevole per la quinta giornata del torneo di Prima Categoria girone A. Le due squadre navigano a centro classifica e sono state da 1 punto (biscegliesi a quota 6 contro i 5 del Minervino) elemento che rende la contesa da tripla. Gli ospiti mettono nel mirino il quarto risultato utile consecutivo (nelle ultime tre uscite hanno ottenuto una vittoria e due pareggi). Nell’ultimo incrocio tra le due compagini in terra biscegliese, la Virtus si impose in rimonta per 2-1. Virtus Bisceglie – Top Player Minervino sarà diretta da Antonio Altomare di Molfetta.

Foto: Cristina Pellegrini