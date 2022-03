Beffa amarissima per il Bisceglie Calcio, raggiunto in pieno recupero dal Bitonto / CLASSIFICA

Pareggio amarissimo per il Bisceglie Calcio nel posticipo del turno infrasettimanale del campionato di Serie D. I nerazzurri, infatti, vengono raggiunti in pieno recupero dal Bitonto vedendo sfumare a pochi istanti dal fischio finale una vittoria che sarebbe stata fondamentale per l’obiettivo salvezza.

Partita resa ancor più difficile per la pioggia caduta sul “Ventura” e il primo tempo si trascina con le squadre bloccate nella zona mediana del campo e incapaci di costruire pericoli ai due portieri; l’unica situazione da segnalare è l’infortunio accorso a Marino, rimpiazzato da Coletti. La sterilità offensiva prosegue fino a pochi secondi dall’intervallo quando una fiammata ospite costringe Martorel ad un grandissimo intervento in corner per evitare lo 0-1. Piarulli fugge sulla sinistra e dalla trequarti lascia partire un cross che l’ex Lattanzio indirizza all’incrocio dei pali trovando la strepitosa parata del numero uno stellato.

Al rientro dagli spogliatoi, il copione del match non cambia con le due compagini tremendamente in difficoltà nel creare grattacapi alle due difese. Allo scoccare dell’ora di gioco, però, mister Rufini indovina la mossa vincente inserendo in campo il giovane Crisci, all’esordio stagionale e al rientro dal grave infortunio al ginocchio patito prima dell’inizio del torneo. Al 62’ proprio il centrocampista appena entrato si regala un debutto da sogno trovando il guizzo vincente che fa esplodere il pubblico di casa. Il vantaggio galvanizza il Bisceglie che, con grande attenzione e determinazione, difende il prezioso vantaggio respingendo gli assalti degli ospiti. L’obiettivo sembra potersi concretizzare fino al fischio finale ma a tempo praticamente scaduto, allo scoccare del novantesimo, l’esperto centrocampista Addae riesce ad approfittare dell’unica sbavatura della retroguardia nerazzurra per trafiggere Martorel e riequilibrare la sfida. Nei pochi minuti di recupero rimanenti il punteggio non cambia più con le due squadre che si dividono la posta in palio con grande rammarico del gruppo biscegliese.

Non c’è tempo per rimpiangere ciò che poteva essere e non è stato in casa Bisceglie poiché occorre preparare con cura il delicatissimo confronto salvezza di domenica pomeriggio alle ore 15 sul campo del Rotonda, appaiato in classifica ai nerazzurri a quota 29 punti. (FOTO:

CLICCA QUI PER RISULTATI E CLASSIFICA SERIE D