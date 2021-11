Basket: Lions inarrestabili, arriva l’ottava vittoria consecutiva ai danni di Forio

La sfida del girone D di Serie B sul parquet del Paladolmen tra Lions Bisceglie e Forio si chiude con l’ottava vittoria consecutiva in altrettante giornate dei padroni di casa.

Al terzo minuto di gioco i nerazzurri si trovano sopra di 3 lunghezze sul 10-7, grazie alla tripla di Gabriel Dron. Dopo qualche giro d’orologio sono i Lions a dover inseguire sul 15-14, con il controsorpasso che arriva sul 20-18. Gli ospiti come da pronostico non mollano la presa, portandosi a casa il primo quarto. Seconda frazione vede i giocatori di casa ribaltare la situazione; prima dell’intervallo lungo il tabellone segna +5 sul 41-36. Vantaggio però che non viene preservato al suono della sirena lunga, che giunge sul 45-45.

Tutto da rifare per i ragazzi di coach Nunzi, che ricostruiscono e riportano il gap a proprio favore (+7 sul 55-48). Segue però un break di 6-0 degli ospiti che rimettono tutto in discussione. Forio prova a mettere la freccia per la vittoria, ma il terzo quarto è dei Lions (63-61). Lo spunto per la vittoria finale pende dalla parte di Dron e compagni, che cercano l’affondo definitivo sul +7 (70-63) grazie ad Edoardo Fontana. Non tarda ad arrivare il doppio vantaggio a 5 minuti dal termine (+10 sul 76-66). L’ottava affermazione consecutiva per il team biscegliese arriva sul punteggio definitivo di 84-79.

Il collettivo del ds Di Nardo è infermabile e il punteggio pieno nel raggruppamento lo conferma. Prossima sfida domenica 28 novembre sulle tavole della Virtus Arechi Salerno.

Lions Basket Bisceglie – Forio Basket 1977 84-79 (24-28, 21-17, 18-16, 21-18)

Lions Basket Bisceglie: Filiberto Dri 18 (4/6, 2/5), Edoardo Fontana 17 (4/10, 1/7), Gabriel Dron 17 (3/6, 3/4), Davide Vavoli 13 (3/4, 1/1), Marco Giannini 10 (1/2, 2/2), Simone Giunta 9 (3/6, 0/3), Marcelo Dip 0 (0/2, 0/0), Emmanuel Enihe 0 (0/2, 0/3), Gianluca Tibs 0 (0/4, 0/0), Alessandro Mastrodonato 0 (0/0, 0/0), Ferdinando Provaroni 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 21 / 25 – Rimbalzi: 31 9 + 22 (Edoardo Fontana, Simone Giunta, Marcelo Dip, Emmanuel Enihe 6) – Assist: 13 (Edoardo Fontana, Gabriel Dron, Marcelo Dip 3)

Forio Basket 1977: Jakov Milosevic 16 (4/9, 1/9), Francesco Ciarpella 16 (4/6, 2/3), Simone Orsini 15 (3/4, 2/5), Damir Hadzic 9 (4/6, 0/1), Juan manuel Caceres 8 (4/6, 0/4), Andrea Antonaci 6 (2/4, 0/0), Riccardo Arienti 6 (0/0, 2/2), Marco antonio Iannello 3 (0/0, 1/2), Andrea Iacono 0 (0/0, 0/0), Daniele Grilli 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 13 / 22 – Rimbalzi: 38 7 + 31 (Francesco Ciarpella 9) – Assist: 7 (Jakov Milosevic, Simone Orsini 3)