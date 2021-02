Assoluti Indoor, Anna Musci medaglia d’argento nel getto del peso

Sabato 20 e domenica 21 febbraio è andato in scena l’appuntamento Indoor più importante dell’anno: i campionati italiani assoluti che ha visto Anna Musci conquistare la medaglia d’argento nel getto del peso.

Nella giornata di sabato la prima a scendere in pista è stata Adriana Cosmai. L’atleta in forza all’Olimpia Club Molfetta, ha chiuso la propria performance con tre salti nulli. Gara di alto livello quella del salto in lungo, che ha visto primeggiare Larissa Iapichino, con il miglior salto di 6 metri e 91 centimetri (nuovo record nazionale assoluto, eguagliata la madre Fiona May)

Il risultato più luccicante dei due giorni di gare, è quello di Anna Musci, scesa in pedana domenica pomeriggio. Il talento, classe 2004, ottiene la sua miglior misura con il peso da 4 kg, al sesto tentativo (14 metri e 95 centimetri). Anna Musci è stata protagonista di una buona progressione di gara, interrotta solo al terzo tentativo con un lancio nullo. La misura ottenuta in extremis all’ultima chiamata le vale la medaglia d’argento, dietro alla nuova campionessa italiana Chiara Rosa (migliore prestazione con 17 metri e 10 centimetri). Bronzo per Martina Carnevale, con 14 metri e 87 centimetri.

Ha chiuso la rassegna tricolore Antonella Todisco. La velocista portacolori dell’Alteratletica Locorotondo, ho portato a termine la propria batteria in quinta posizione, con il crono di 7″70 centesimi. Il tempo ottenuto sulla breve distanza, le vale la quattordicesima piazza in classifica generale. Rimandata alla stagione 2022 la qualificazione per la finale Indoor.