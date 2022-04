Anticipo al sabato per l’Unione Calcio, Don Uva e Virtus Bisceglie in trasferta

Ultimi sforzi per Unione Calcio e Don Uva. Virtus invece nella tana del Real San Giovanni. E’ questo il programma delle biscegliesi in campo sabato 9 e domenica 10 aprile.

Gli azzurri di Rumma chiuderanno in campionato in anticipo. Difatti il match contro il Borgorosso Molfetta, valevole per la ventiseiesima nonchè ultima giornata della regular season di Eccellenza girone A, si disputerà al “Di Liddo”sabato 9 con fischio d’inizio alle ore 16.00. I biscegliesi mettono nel mirino la dodicesima affermazione stagionale per salutare nel migliore dei modi il proprio pubblico e riscattare il ko maturato nel match d’andata. Il Borgorosso invece, una volta ottenuta la salvezza, punta a concludere il campionato nella parte centrale della graduatoria. Di fronte il quinto miglior attacco contro il secondo peggior reparto avanzato. L’Unione ha segnato sinora 46 reti, gli ospiti invece solo 23. Terna arbitrale tutta foggiana. Dirigerà l’incontro Michele Bonavita di Foggia e sarà assistito da Andrea Rizzi e Luca Latini.

Trasferta a Rutigliano per il Don Uva che, domenica 10 aprile alle ore 16.00, affronterà al “Comunale” di Rutigliano la Rinascita Rutiglianese nell’ultima giornata del torneo di Promozione girone A. I biancogialli di Capurso, ottenuta la salvezza in anticipo, se la vedranno con la squadra granata la quale va a caccia di punti per evitare la disputa dei playout. Le due compagini hanno 9 punti di distacco (29 quelli del Don Uva contro i 20 dei padroni di casa). La squadra locale ha il terzo peggior attacco con 25 reti contro i 32 del Don Uva.

Interrompere la striscia negativa di risultati. E’ questo l’obiettivo della Virtus Bisceglie di scena al “Di Liddo” per affrontare il Real San Giovanni nel ventiquattresimo incontro del campionato di Prima Categoria girone A. I ragazzi di Piccarreta vogliono tornare a fare punti per scalare posizioni in classifica e terminare l’astinenza di punti che dura da ben 7 giornate. Non sarà semplice in quanto la squadra foggiana, è reduce da due ko di fila e vuole invertire la rotta. Una gara quindi aperta ad ogni risultato. Nel match d’andata il Real San Giovanni si impose per 2-0. Fischio d’inizio ore 16.00.