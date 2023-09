Ancora un innesto di spessore per il Bisceglie Calcio, torna in nerazzurro l’argentino Sanchez

Settimana ricca di annunci in casa Bisceglie Calcio che, dopo l’avvicendamento in panchina tra Francesco Passiatore ed il nuovo tecnico Di Meo, ha annunciato il ritorno in maglia nerazzurra del difensore Sebastian Sanchez, grande protagonista nella passata stagione.

L’esperto centrale argentino torna dunque a Bisceglie e al pari del connazionale Bonicelli, tornato a vestire i colori stellati nelle ultimissime ore di mercato, rappresenta la volontà della proprietà di non lasciare nulla di intentato nella corsa alla Serie D. Nonostante l’interessamento da parte di formazioni di categoria superiore, Sanchez ha deciso di sposare nuovamente la causa biscegliese riportando nella retroguardia a disposizione di mister Di Meo quella dose di esperienza, carisma e leadership che i tifosi hanno particolarmente apprezzato nel campionato appena trascorso.

Il calciatore è già atterrato in Italia ed è a disposizione per il test amichevole in programma oggi pomeriggio a Terlizzi contro la formazione locale. (FOTO: UFFICIO STAMPA A.S. BISCEGLIE CALCIO 1913)