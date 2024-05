Alti e bassi ad aprile per il Borgorosso Bisceglie Over 25

Alti e bassi per il Borgorosso Bisceglie allenato da Umberto Di Liddo nella sua prima esperienza nel Campionato provinciale senior “Old Boys” CSEN di Bari. La squadra biancorossa Over 25 sovente ha messo in mostra nei precedenti mesi buone prestazioni non riuscendo tuttavia a ottenere punti quando li avrebbe invece meritati. L’esempio clamoroso è la prova del 6 aprile allo Stadio Morgese di Toritto, dove i galletti, contro l’Old Bull, in un pomeriggio soleggiato, si portavano avanti di due reti nei primi venticinque minuti, con Dell’Olio e Parisi e con la possibilità svanita di triplicare, prima dell’ennesimo black-out e la rimonta dei padroni di casa sino al 4-2 finale. Sabato 13 aprile però le cose sono andate diversamente: nel match casalingo contro i baresi dell’Asia 2017, sul campo del Capirro Sport Village di Trani, sono stati i galletti a rimontare tre reti. Sullo 0-3 la squadra biscegliese sembrava spacciata, infatti, fino a quel momento i biancorossi non avevano mai tirato nello specchio della porta avversaria. Stavolta però è scattato l’orgoglio e le forze fresche entrate dalla panchina hanno dato il loro contributo importante. Quando mancavano nove minuti al termine, Sandro Parisi, con una sassata nel sette, finalmente ha mosso il tabellino dei marcatori biscegliesi. A due dal termine è arrivato il 2-3, ancora una volta con un tiro forte dal limite dell’area di Parisi, mentre, proprio all’ultimo minuto Leo “Rooney” la Notte ha realizzato il gol dell’insperato 3-3.

Nel recupero infrasettimanale di giovedì sera 18 aprile, sul sintetico Nickworld di Loseto, a imporsi è stata la squadra barese dell’Acquafredda per 3-0. Gli uomini di Di Liddo, dopo nemmeno cinque minuti di gioco, perdevano il portiere De Palo per un infortunio alla spalla. Dopo il gol subito nella prima frazione di gioco, nella ripresa il Borgorosso era punito due volte in contropiede. I punti invece sono arrivati ma a tavolino per la partita di sabato 20 aprile prevista contro il Cral Amiu Puglia sul campo sportivo “Capo Casale” di San Girolamo, a Bari, non disputata per la rinuncia della squadra di casa decimata dalle assenze. Infine, nel posticipo di lunedì 29 aprile in casa contro gli omonimi del Borgorosso Bari, terzi in classifica, la squadra di capitan Rana ha giocato bene subendo però un kappaò troppo severo per quello che si è visto in campo. Dopo l’occasione capitata sul destro di Dell’Olio, sono stati i baresi a realizzare direttamente da calcio di punizione. Dopo altre due occasioni per il Borgorosso, al 30’ il tiro forte di Lavolpicella ha trovato la deviazione vincente di Pepé Dell’Olio per il meritato 1-1. Fin qui la partita è stata equilibrata e ricca di emozioni. Nel secondo tempo però sono arrivati altri quattro gol dei baresi (1-5 il finale) ma le occasioni importanti create da Lavolpicella, Leuci e Di Liddo meritavano miglior sorte. Sicuramente avrebbero acuito l’entità della sconfitta.