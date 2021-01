Alpha Pharma Bisceglie, sconfitta senza attenuanti a Nardò

Sconfitta esterna per l’Alpha Pharma Bisceglie che deve cedere il passo sul tensostatico di Nardò nella sfida valida per la prima giornata di ritorno nel gruppo D2 di Serie B di basket.

Pronti via e Nardò fugge sull’8-0 creando subito grattacapi alla compagine biscegliese. Tanti gli errori in attacco da parte degli ospiti nonostante la buona vena in fase di costruzione. Gli uomini di coach Battistini non accennano passi falsi proseguendo decisi verso il parziale di 18-10 alla fine del primo quarto. Biscegliesi che con il passare dei minuti non riescono a riprendere il bandolo della matassa peccando in continuità anche nei tempi successivi. Una serata da cancellare immediatamente per Chiriatti e compagni che hanno dovuto subire anche un passivo di -30 (62-32) recuperando lo scarto solo nei minuti finali.

Seconda sconfitta in campionato per Bisceglie che dovrà essere immediatamente dimenticato ripartendo dal prossimo turno.

NARDÒ-ALPHA PHARMA BISCEGLIE 77-61

Nardò: Burini 7, Petrucci 14, Coviello 14, Enihe 2, Dip 8, Fontana 19, Bartolozzi 10, Cepic 3, Bjelic, Tyrtyshnik, Fracasso. N.e: Stella. Allenatore: Battistini.

Alpha Pharma Bisceglie: Vitale 11, Santucci 4, Chiriatti 6, Caceres 2, Seck 11, Sirakov 11, Maresca 8, Molteni 8, Galantino, Misino. Allenatore: Marinelli.

Arbitri: Giuseppe Scarfò di Palmi (Reggio Calabria) e Marco Guarino di Campobasso.

Parziali: 18-10; 44-22; 66-39.

Note: uscito per cinque falli Bjelic. Espulso Dip per doppio fallo antisportivo. Tiri da due: Nardò 20/36, Alpha Pharma Bisceglie 14/39. Tiri da tre: Nardò 9/30, Alpha Pharma Bisceglie 6/26. Tiri liberi: Nardò 10/19, Alpha Pharma Bisceglie 15/17. Rimbalzi: Nardò 48, Alpha Pharma Bisceglie 36. Assists: Nardò 16, Alpha Pharma Bisceglie 5.