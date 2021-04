All’Alpha Pharma Bisceglie non riesce il colpo contro la capolista Rieti

Si conclude con una sconfitta la sfida del Paladolmen tra Alpha Pharma Bisceglie e Real Sebastian Rieti, match valevole per la sesta giornata del campionato di serie B, girone D, di basket.

Ad inizio prima frazione, la gara è punto a punto fino al parziale di 10-9, quando i nerazzurri provano poi a staccare gli avversari. Gli ospiti però, riescono a riprendersi il vantaggio con un controbreak di 7-0 (12-17). Primo quarto che si chiude sul 26-25 per la formazione di casa, con un Sirakov in grande giornata. Nel secondo quarto, i due team non riescono a prendere il largo, con continui cambi di vantaggio. Prima dell’intervallo lungo il match è in assoluto equilibrio, con il tabellone che segna 43-43.

Nella seconda parte di gara Chiriatti e compagni calano d’intensità; Rieti allunga sul +8 (48-56). Il team di Beppe Vozza non si perde d’animo e si riporta a +1 (65-64), a quattro minuti dalla sirena. Terzo tempo che si chiude sul 67-66 per Rieti, che approfitta di alcune palle perse dei giocatori di casa. Nell’ultima frazione, la differenza la fa la lucidità tattica; Rieti cerca l’affondo definitivo sul punteggio di 86-82. Alpha Pharma Bisceglie impotente contro il parziale degli avversari, che trovano la vittoria con 5 punti di distacco (92-87).

Punteggio che rispetta a pieno la qualità della partita; l’Alpha Pharma Bisceglie rimedia una sconfitta, ma con onore. Prossimo match domenica 25, sulle tavole di Formia.

Alpha Pharma Bisceglie – Real Sebastiani Rieti 87-92 (26-25, 17-18, 23-24, 21-25)

Alpha Pharma Bisceglie: Georgi Sirakov 27 (10/12, 2/6), Matteo Santucci 24 (4/6, 3/9), Donato Vitale 15 (3/8, 3/8), Fadilou Seck 10 (1/6, 0/0), Juan manuel Caceres 8 (3/6, 0/1), Fabio Galantino 3 (0/2, 1/1), Edoardo Maresca 0 (0/1, 0/1), Andrea Chiriatti 0 (0/2, 0/1), Vincenzo Taddeo 0 (0/0, 0/0), Domenico Quarto di palo 0 (0/0, 0/0), Samuele Misino 0 (0/0, 0/0), Alessandro Mastrodonato 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 18 / 20 – Rimbalzi: 34 13 + 21 (Fadilou Seck 11) – Assist: 18 (Donato Vitale 5)

Real Sebastiani Rieti: Klaudio Ndoja 30 (6/9, 4/6), Andrea Traini 20 (4/4, 2/4), Paolo Paci 16 (8/12, 0/0), Federico Loschi 14 (2/3, 3/7), Eric Visentin 4 (2/3, 0/0), Enzo Cena 4 (0/3, 0/1), Marco Di pizzo 2 (1/1, 0/0), Vincenzo Provenzani 2 (1/2, 0/0), Giuseppe nicolò Basile 0 (0/0, 0/1), Mathias Drigo 0 (0/1, 0/3)

Tiri liberi: 17 / 20 – Rimbalzi: 27 5 + 22 (Enzo Cena 5) – Assist: 13 (Andrea Traini 6)