Vittorio Fata sosterrà Angelantonio Angarano: “Una scelta di responsabilità”

“Fare politica significa assumersi responsabilità, a maggior ragione se e quando si rappresenta un quarto dell’elettorato. E con senso di responsabilità abbiamo deciso, insieme ai compagni di viaggio di questa esaltante avventura, di prendere qualche giorno di tempo per valutare quale orientamento assumere in vista del ballottaggio del 28 e 29 maggio. Quando è in gioco il futuro di una comunità diventa indispensabile ponderare le scelte e misurare i passi”. Con queste parole Vittorio Fata esordisce nella sua nota attraverso la quale ufficializza il suo supporto alla candidatura di Angelantonio Angarano.

“Ci siamo messi in ascolto e al termine di un confronto interno abbiamo scelto di convergere sulla candidatura di Angelantonio Angarano – continua – che ha accettato di includere nella sua piattaforma programmatica temi e questioni ai quali abbiamo dedicato particolare attenzione, dall’installazione delle comunità energetiche al potenziamento delle attività di manutenzione di strade, marciapiedi e parchi, dallo sviluppo della mobilità sostenibile al rafforzamento della sicurezza su tutto il territorio biscegliese. L’accordo, sui programmi e sui valori, è stato trovato alla presenza del presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, al quale rivolgiamo gratitudine per l’opera di mediazione prestata.

Invitiamo perciò gli elettori biscegliesi ad esprimersi in favore di Angelantonio Angarano al ballottaggio del 28 e 29 maggio”.