Vincenzo Arena: “Al lavoro per iniziativa politica civica che immagini una città diversa”

Vincenzo Arena, giornalista e scrittore biscegliese, annuncia ufficialmente di non essere più un attivista del Movimento 5 Stelle e di essere invece al lavoro per una nuova iniziativa politica civica. “Troppe inversioni ad U negli ultimi anni in una forza politica che avevo apprezzato per la sua spinta innovatrice e dirompente”, spiega Arena in riferimento al Movimento fondato da Beppe Grillo. “Ma non smetterò di far politica attiva sul territorio. Non libererò il campo legalitario e ambientalista. Intendo lanciare a breve una nuova iniziativa politica civica che coinvolga amici ed energie sane”, prosegue.

“Ne sto parlando da tempo con tanti che mi stanno sollecitando a questo passo. Un Movimento civico, generazionale prima di tutto, in cui la mia generazione si assuma finalmente l’impegno e l’onore di immaginarsi una città diversa, di incontrare imprenditori, giovani, meno giovani, professionisti, associazioni e guidare Bisceglie. Un Movimento civico che ne liberi il futuro, le sue energie più belle. C’è tanto da fare per questa Città e tanto ci sarà da ricostruire al termine di questa terribile emergenza sanitaria ed economica”, spiega il giornalista.

Ma l’addio al Movimento, per Arena, non corrisponde ad una chiusura nei confronti di chi, a Bisceglie, continua a rappresentarlo: “Sono sicuro, nel percorso che avvieremo, di poter continuare a tenere aperto un canale di contatto e collaborazione costante con persone perbene come Enzo Amendolagine e Pippo Acquaviva, oltre che con tanti altri amici del Movimento 5 Stelle di Bisceglie che tengono ancora la schiena dritta. Con loro continueremo sicuramente le battaglie per fermare le lottizzazioni selvagge, per sevizi di igiene urbana più trasparenti e decorosi, per la crescita sostenibile della nostra Città. È un addio al Movimento 5 Stelle (o come si chiamerà di qui a poco), non certo alle persone perbene con le quali ho condiviso un percorso che, sono convinto, in altre forme potrà proseguire”.