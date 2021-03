Trasporto urbano, Regione adegua i prezzi delle corse / TUTTI I DETTAGLI

La giunta regionale, con la deliberazione n. 2138 dello scorso 22 dicembre ha disposto l'”Adeguamento della base tariffaria dei prezzi minimi dei titoli di viaggio del trasporto pubblico regionale e locale”. Al punto 4 della delibera si stabilisce di “confermare il prezzo minimo del biglietto di

corsa semplice dei servizi urbani in € 0,90 per i Comuni non capoluogo di Provincia e in € 1,00 per i Comuni capoluogo di Provincia”.

Per la città di Bisceglie il costo della singola corsa per il trasporto urbano è di 90 centesimi. La delibera succitata stabilisce anche i costi per più corse nei seguenti termini: