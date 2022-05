Spina su riapertura reparti ospedale Bisceglie: “Uniti i risultati si ottengono”

“Il direttore generale della Asl Bat e la direttrice dell’ospedale di Bisceglie sono state di parola! In consiglio comunale, convocato in via straordinaria dal presidente Casella su richiesta del mio gruppo “Difendiamo Bisceglie”, le autorità della Asl presero l’impegno di riaprire in tempi rapidi i reparti dell’ospedale di Bisceglie”. Lo riferisce il consigliere comunale Francesco Spina.

“Da ieri finalmente sono stato riattivati il Pronto Soccorso, Cardiologia e Chirurgia – affrma – e sono cominciati i lavori per l’adeguamento di Ostetricia. Il consiglio comunale votò all’unanimità l’ordine del giorno proteso alla riapertura e, quando si è uniti e non ci sono le solite furbate di qualcuno, i risultati si ottengono”.

“Complimenti ai dirigenti della Asl e dell’ospedale biscegliese e ai consiglieri regionali della Bat La Notte, Ventola, Cilento ( che sono intervenuti in consiglio) e a tutti gli altri che, pur non intervenuti per impegni istituzionali, hanno sostenuto con convinzione il programma di riapertura dei reparti dell’ospedale di Bisceglie.”