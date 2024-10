Spina: “Non alla privatizzazione del servizio mensa scolastica”

“Un altro mio intervento sulla mensa scolastica in consiglio comunale. Sarà una battaglia quella di non far quadruplicare il prezzo della mensa portato (alle stelle) a 1.200.000,00 euro all’anno, da 300 mila euro del prezzo annuale precedente”. Lo dichiara il consigliere comunale di minoranza Francesco Spina.

“Con la concessione che hanno programmato – continua – si privatizza di fatto il servizio pubblico della mensa e il Comune non potrà più interferire sul servizio chiedendo, per esempio, di somministrare lo stesso i pasti ai bambini che non hanno potuto pagare il ticket giornaliero e le procedure non verranno gestite più da dipendenti comunali ma da operatori dell’azienda concessionaria”.

“Rimango fermamente contrario a dare ai privati la gestione completa di questo storico ed essenziale servizio pubblico, con la scusa della concessione al posto dell’appalto. A chi è venuta questa malsana idea che comporta, peraltro, la quadruplicazione del prezzo per 5 anni? Intanto – conclude Spina – preoccupati di questi mirabolanti conti futuri e della svendita di un altro pezzo del Comune, non hanno ancora attivato il servizio per l’anno scolastico in corso!”.