Preziosa: “Sindaco candida Bisceglie a bandiera Blu, ma al molo vecchio c’è degrado totale”

“Esiste forse un’altra Bisceglie? O meglio, in questa città c’è una forte volontà di apparire diversi da ciò che si è realmente”. Se lo domanda la consigliera comunale di opposizione Giorgia Preziosa. “È di pochi giorni fa – prosegue – la notizia che il nostro primo cittadino si è recato a Roma per la consueta candidatura a bandiera Blu della città di Bisceglie, un prestigioso titolo. Percorrendo, però, la zona antistante il così detto “molo vecchio” ti rendi subito conto che c’è una situazione di degrado totale.

“Sporcizia, disinteresse per l’area. Ma chi amministra si rende conto delle condizioni ambientali della zona? Se non mi sbaglio esiste un assessore all’ambiente, un assessore alla pesca, un assessore all’igiene urbana. Non è demagogia e ne polemica insulsa – conclude Preziosa – ma è la realtà di quanto esiste e non per inciviltà ma per trascuratezza e mancata volontà di azione”.