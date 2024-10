Angarano su ferimento 18enne: “Quanto accaduto è grave e merita la massima attenzione di tutti”

“Quanto accaduto la notte scorsa è grave e merita la massima attenzione di tutti. Domani sarò in Prefettura per il Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica. Sarà l’occasione per analizzare quello che è successo, come sempre in piena collaborazione istituzionale con il Prefetto e le Forze dell’Ordine, nel comune intento di continuare a mettere tutte le forze in campo per garantire la tranquillità dei cittadini”. Lo dichiara il Sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano in merito al ferimento di un giovane biscegliese avvenutra questa notte.

“Esprimo piena fiducia nel lavoro dei Carabinieri e della Procura della Repubblica di Trani – continua – affinché si possano dare risposte immediate e ferme, facendo sentire forte, ancora una volta, la presenza dello Stato. Le attività investigative procedono senza sosta e con la massima intensità per ricostruire l’accaduto e risalire ai responsabili. Ci auguriamo – conclude Angarano – che le condizioni del ragazzo 18enne rimasto gravemente ferito possano migliorare”.