L’Unione Calcio saluta la Coppa Italia

Termina al secondo turno l’avventura dell’Unione Calcio nella Coppa Italia di Eccellenza Pugliese. Al “San Sabino” gli azzurri sono stati sconfitti dal Barletta per 1-0 in virtù del rigore siglato da Lattanzio al 7′ della ripresa.

Partono meglio i biancorossi, con due occasioni in avvio. Al 9′ Turitto non concretizza il cross di Dragà mentre, un minuto dopo, Lullo respinge il tiro dello stesso Dragà. L’Unione non resta a guardare ed al 28′ sfiora il vantaggio con Farinola il cui tentativo a rete non centra i tre legni. Nel finale di tempo, Lullo compie un autentico miracolo su Lopez permettendo all’Unione di tornare negli spogliatoi sul punteggio di 0-0.

Nel secondo tempo il Barletta la sblocca dopo pochi minuti, con Lattanzio, su rigore al 52′, concesso dall’arbitro Carlucci per un fallo di Ziani su Lopez. A vantaggio acquisito, i barlettani vanno vicini al raddoppio con Lopez al 19′ con il tiro che non sortisce gli effetti sperati e Dragà al 22′ (palo). Gli azzurri vanno a caccia del pareggio con diversi tentativi da fuori come quello di Suriano al 69′ o di Farinola all’84‘ che non trovano il giusto pertugio.

Archiviato il cammino in Coppa, i ragazzi di Monopoli possono dedicarsi completamente al campionato a partire dal match di domenica contro il Corato in programma al “Coppi” di Ruvo di Puglia.

BARLETTA – UNIONE CALCIO 1-0 (0-0 p.t)

BARLETTA: Staropoli, Pinto, Montrone (32′ s.t. Lobosco), Casella, Turitto, Bernaola, Dragà (45′ s t. Dicuonzo), Lavopa (25′ s.t. Leone), Dibenedetto (42′ s.t. Vino), Lattanzio (34′ s.t. Rotondo), Lopez. A disp: Massari, Ciurlo, Mariani, Strambelli, Dicuonzo. All. De Candia



UNIONE CALCIO: Lullo (13′ s.t. Rocchitelli), La Notte (13′ s.t. Suriano), Di Fulvio, Bufi, Farinola, Ziani, Ngom (34′ s.t. Monopoli), Paolillo, Petrizzelli, Binetti (23′ s.t. Andriano), Amoroso (42′ s.t. Dembelé). A disp: Monopoli, Alberto Luis, De Blasio, Dicorato, dell’Olio All. Monopoli



MARCATORI: 7′ s.t. Lattanzio (B)



AMMONITI: La Notte (U)

ARBITRO: Marco Carlucci (Molfetta).ASSISTENTI: Luca Bernardi (Molfetta), Pietro Walter Soriano (Molfetta)

Foto: Marcello Papagni