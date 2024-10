Controlli a Bisceglie, Angarano: “Risposta tempestiva ed efficace della Squadra Stato”

“Da diversi giorni Bisceglie è oggetto di controlli approfonditi delle Forze dell’Ordine su molteplici fronti, tutti finalizzati a garantire ordine e sicurezza, il rispetto della legalità e delle regole. Sono impegnati in servizi straordinari la Polizia di Stato, la Guardia di Finanza, i Carabinieri e la Polizia Locale. Svariati i settori degli interventi, con un impiego massiccio di uomini e mezzi: il contrasto alla mala-movida, la sicurezza stradale, la lotta all’uso di stupefacenti, con centinaia di persone controllate, sanzioni, fermi amministrativi e sequestri di droga”. Lo rende noto il Sindaco Angelantonio Angarano.

“È in corso e si sta facendo sentire la risposta tempestiva ed efficace da parte della Squadra Stato – continua – in tutte le sue componenti, che il Prefetto aveva assicurato durante il Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica. Non possiamo quindi che ringraziare il prefetto Silvana d’Agostino, il Questore Alfredo Fabbrocini, i Comandi provinciali di Carabinieri e Guardia di Finanza coordinati rispettivamente dai Colonnelli Gianluca Galasso e Pierluca Cassano, la Tenenza dell’Arma di Bisceglie agli ordini del Tenente Alessandro Rundo, il Comando di Polizia Locale coordinato da Michele Dell’Olio. La nostra riconoscenza va altresì a tutti gli uomini e le donne delle Forze dell’Ordine che giornalmente sono per strada a tutela della nostra sicurezza”.

“Una sinergia preziosa – conclude il primo cittadini – che contribuisce ad aumentare sensibilmente la percezione di sicurezza dei cittadini e ci fa stare più tranquilli, fattore fondamentale per una migliore qualità della vita”.