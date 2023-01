Spina su nuovo ospedale: “Mettere ai primi posti del programma benessere e salute dei cittadini”

Villa Ciardi ieri è stato teatro di un confronto tra tutti i vertici delle autorità competenti in materia sanitaria dal titolo “Bisceglie: quali prospettive sanitarie tra l’Ospedale Vittorio Emanuele II e il nuovo Ospedale del Nord Barese?”. All’evento sono intervenuti l’assessore regionale alla Salute Rocco Palese, la direttrice generale della asl Bat Tiziana Di Matteo, il presidente del gruppo consiliare “popolari con Emiliano” Francesco La Notte, il presidente del consiglio comunale Gianni Casella, l’amministratrice unica di Sanitas service dott.ssa Rossiello, il dott. Tommaso Fontana e il presidente del Tribunale del Malato dott. Diego Rana.

“L’assessore regionale Palese – si legge nella nota stampa di Francesco Spina, candidato alle prossime comunali a Bisceglie – ha ricordato che il nuovo ospedale del nord barese, deliberato e iniziato nel suo percorso nel 2012, grazie all’insistenza e alla recente intuizione del consigliere regionale biscegliese Francesco La Notte, è stato concretamente rilanciato e si realizzerà nel territorio biscegliese. Per tale opera, definita avveniristica dall’assessore, dotata di nuovi e moderni servizi e attrezzature, è stata già rinvenuta la copertura finanziaria. La dott.ssa Di Matteo, quale direttrice generale ha comunicato i dati tecnici della sua gestione e affrontato i temi della evoluzione sanitaria del nostro territorio. In particolare, ha annunciato la riapertura il 1 febbraio del rinnovato reparto di ginecologia, nonché l’imminente apertura nel nuovo pronto soccorso e della pediatria rifunzionalizzata. Il consigliere regionale La Notte – prosegue la nota – ha ricordato l’intuizione avuta nel riproporre sui tavoli istituzionali regionali il progetto del nuovo ospedale del nord barese che, iniziato nel 2012, era stato negli ultimi anni accantonato. Inoltre, ha auspicato che oltre alla realizzazione in tempi rapidi del nuovo ospedale, bisognerà continuare a tutelare l’ottimo funzionamento degli attuali assetti, promuovendo l’ospedale biscegliese a I livello”.

Con la regia del moderatore Gianni Casella sono poi intervenuti l’amministratrice di Sanitas service dott.ssa Rossiello (la società regionale che fornisce le prestazioni degli ausiliari, oss ecc), il dott. Fontana e il presidente del Tribunale del Malato dott. Rana. Ha chiuso il convengo il candidato sindaco Francesco Spina che ha ricordato “la passione e lo spirito di servizio di medici, infermieri, oss e personale tutto del comparto ospedaliero biscegliese, ricordando anche il compianto dott. Andrea Sinigaglia“. Spina ha ricordato “la crescita dell’ospedale biscegliese, destinato alla chiusura nel 2007, ma poi diventato punto di riferimento della sanità della Bat, con nuove sale chirurgiche, nuove attività, con l’istituzione della rianimazione e poi con la realizzazione di un nuovo edificio, il plesso don Pierino Arcieri, realizzato in sinergia tra regione, Asl Bat e l’amministrazione Spina nel 2016”. Poi il candidato sindaco ha ricordato “il protocollo firmato da sindaco nel 2012, con Casella vice-sindaco, con cui si decise di realizzare il nuovo ospedale del nord barese nel territorio biscegliese, progetto recentemente ripreso e rilanciato con copertura economica, con intelligenza, da Francesco La Notte”. Spina ha evidenziato come “il programma della coalizione “Bisceglie Rinasce” sarà caratterizzato da pochi ma chiari e seri obiettivi sicuramente realizzabili e non dalle solite chiacchiere e fesserie proferite dai soliti farneticanti politici durante le campagne elettorali e mai realizzate”.

“La promozione dell’ospedale Vittorio Emanuele a I livello e la realizzazione del nuovo ospedale del Nord Barese sono obiettivi chiari e realizzabili – conclude la nota stampa – che si deve prefiggere la nuova amministrazione comunale, con il sostegno importante del consigliere regionale biscegliese La Notte e con la collaborazione istituzionale delle persone e autorità presenti al convegno. Dopo il convegno sulla Zes per l’economia e il lavoro, il convegno sul nuovo ospedale è il segnale che si intendono mettere ai primi posti del programma amministrativo il benessere e la salute dei cittadini”.